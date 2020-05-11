خلية الازمة في نينوى تقرر تقليص حظر التجوال وحجر الوافدين من الدول

2020/05/11 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري، الاثنين، تقليص حظر التجوال في المحافظة لجميع ايام الاسبوع، وحجر الوافدين من الدول.وقال مكتب الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى ، إن الأخير “عقد اجتماعا مع أعضاء الخلية تمخض عنه عدد من المقررات والتوصيات بينها تقليص حظر التجوال ليكون من

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