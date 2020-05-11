هل ستعود حركة الطيران إلى طبيعتها بعد التراجع الكبير بسبب الجائحة؟

2020/05/11 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، اليوم الاثنين، إنه سيكون “مندهشا للغاية” لو عاد الإقبال على الطيران إلى طبيعته قبل عام 2023 أو 2024 بسبب عواقب تفشي فيروس كورونا.وشدد أكبر الباكر في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز على أن “الكثير من ممن اعتادوا السفر في رحلات عمل لن يعودوا […]

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