2020/05/11 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية باتحاد الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية باتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية باتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).