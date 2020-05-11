قائممقام خانقين يكشف سر تحركات داعش الاخيرة

2020/05/11 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن سر تحركات تنظيم داعش في ريف خانقين مؤخرا.وقال قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حرق حقول الحنطة لمزارعي قرى خانقين ليس جديدة بل تكررت العام الماضي لافتا الى ان تنظيم داعش يقف وراءها وهو لم يقف عند هذا الحد […]

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