قرار “صادم” من بوتين بشأن الاغلاق التام في روسيا

2020/05/11 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تخفيف تدريجي لإجراءات إغلاق الفيروس التاجي كورونا، على الرغم من تصاعد جديد في الإصابات ما يجعلها رابع أعلى مستوى في العالم.وقال بوتين، في خطاب متلفز على الصعيد الوطني نقلته “رويترز” ، إنه “اعتبارًا من يوم الثلاثاء سيبدأ في رفع القيود التي أجبرت العديد […]

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