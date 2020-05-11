“أساور كورونا”.. لتتبع حرارة التلاميذ في الصين

2020/05/11 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اختبرت الصين أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ذكي، ما إذا كان أحد التلاميذ مصابا بالحمى في مدارس بكين، وذلك لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء، تحدد خطر إصابة […]

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