الصحة العالمية تحذر المصلين من تبادل سجادات الصلاة

2020/05/11 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا من الانتشار، وأن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها في جميع الأماكن.وأشارت إلى ضرورة “أن يكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة لمنع نقل عدوى كورونا به”، محذرة من “تداول سجادة الصلاة لكونها قد تكون مصدرا للعدوى”.وقال استشاري الأوبئة […]

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