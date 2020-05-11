اعفاء عبد الكريم خلف وتكليف يحيى رسول بدلاً عنه

2020/05/11 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعفى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عبد الكريم خلف من منصبه كناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة.

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