صالح وبارزاني يؤكدان ضرورة حلّ الخلافات والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل

2020/05/11 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة حل الخلافات والمسائل العالقة بين اربيل وبغداد.

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