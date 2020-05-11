سرايا السلام تعلن القبض على 3 ارهابيين بقاطع سامراء وتكشف عن اسمائهم وطبيعة نشاطهم

2020/05/11 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - سامراء

أعلنت سرايا السلام، الاثنين، القاء القبض على 3 ارهابيين بقاطع سامراء، فيما كشفت عن اسمائهم وطبيعة نشاطهم.

وقالت السرايا في بيان، إن "قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي اللواء 313 (سرايا السلام) نفذ عملية أمنية في منطقة جلام سامراء خارج قاطع المسؤولية بالتنسيق مع خلية الصقور الإستخباراتية وقسم إستخبارات ومكافحة سامراء سبقها جهد إستخباراتي من أبطال اللواء 313 أدى الى إعتقال ثلاثة إرهابيين".

وأضافت، أنهم، "كانوا مسؤولين عن: ممارسة خطف المواطنين والإفراج عنهم بعد أخذ الفدية عنهم، إجبار الفلاحين على دفع أتاوات تحت عنوان (الزكاة)، مراقبة تحركات القوات الأمنية وتسهيل نقل الإرهابيين من منطقة العيث شمال شرق سامراء، التحضير لشن تعرضات على القطعات العسكرية المتواجدة، من خلال العملية تم التوصل الى مضافة مهمة وهي عبارة عن بئر كبيرة تم حفرها الى عمق 8 أمتار تحت الأرض ظناً منهم أن سيكونون بمأمن من عيون أبطال العراق".

وأشارت الى أن "أسماء الإرهابيين هم، شكر محمود صالح، ظافر حميد العباسي، حارث أحمد العباسي".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين (11 أيار 2020)، القبض على شخص يحمل باجات صحفية وعشائرية مزورة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد استيقافه لحملة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين (11 آيار 2020)، امرا ديوانيا بتكليف العميد يحيى رسول ناطقا باسمه.

ونص الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء، إن الاخير "قرر اعفاء عبد الكريم خل

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر في حكومة ديالى المحلية، الإثنين، بأن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وصل الى المحافظة، وعقد اجتماعا لمناقشة الملف الأمني.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل بعقوبة، وعقد اجتماعا أمن

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