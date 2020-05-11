الحرب العالمية الأولى: حرب إعادة تشكيل العالم - الجزء الأول - كلكامش نبيل

2020/05/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل في أواخر نيسان، شاهدتُ فيلم وثائقي عن الحرب العالمية الأولى بعنوان "الحرب العالمية الأولى: مسح شامل لتاريخ الحرب" من إخراج ماركوس كيغل عام 2003.



يسرد الجزء الأول من الفيلم، المعتمد على كتاب هيو ستراتشان، تفاصيل تصاعد النزعة القومية في أوساط الصرب وقيام طالب صربي من جماعة اليد السوداء باغتيال أرشيدوق النمسا وزوجته في زيارتهما إلى سراييفو.



أذكر قراءاتي عن ذلك عندما كنت في المرحلة المتوسطة وتصفحي كتب ......





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