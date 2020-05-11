وزير التعليم يحذر من استغلال اسمه او صفته في دوائر الوزارة

2020/05/11 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، مساء اليوم الاثنين، من استغلال اسمه او صفته في دوائر الوزارة من الذين ينتحلون صفة القرابة لتحقيق اهداف شخصية.وقال عبد الصاحب في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يحذر من استغلال اسمه الشخصي أو صفته الرسمية في دوائر الوزارة وتشكيلاتها". وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتحلي صفة القرابة منه او غيرها".واكد عبد الصاحب على ان "العمل في الوزارة سيكون لكل العراقيين"، مشيرا الى حرصه على "تنفيذ خطط الوزارة الرامية الى تطوير قطاع التعليم في العراق وجعله في مصاف نظرائه بدول المنطقة والعالم".

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