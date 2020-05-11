الفيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية

2020/05/11 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوافقَ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين ، على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية لحين إعداد النظام الداخلي واإجراء الانتخابات المقبلة.وقال الناطق الإعلامي للجنة التطبيعية هشام محمد إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم أشعر التطبيعية بموافقته على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية لحين إعداد النظام الداخلي والتهيئة لاجراء الانتخابات".وأضاف "قرار الاتحاد الدولي جاء بعد سلسلة من المخاطبات والاتصالات بين التطبيعية المتمثلة بالامين العام المهندس محمد فرحان والفيفا".واشار محمد الى ان العمل جار على قدم وساق لاكمال النظام الاساسي لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية بطريقة تضمن المشاركة لكل من يستحقها بعيدا عن التهميش والاقصاء.يذكر أن الاتحادات الفرعية انتهت فترة عملها وصلاحياتها القانونية في شباط الماضي.

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