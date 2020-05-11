الكاظمي وترمب يؤكدان في اتصال هاتفي على توسيع التعاون بين البلدين بشتى المجالات

2020/05/11 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية

وأكد الكاظمي للرئيس الأميركي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جهته، أكد ترمب للكاظمي أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مبينا أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز العلاقات بين البلدين ومستعدة لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

هذا واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

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