2020/05/11 | 21:48 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين وحقوق المواطنين من أولويات الحكومة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: رواتب الموظفين من أولويات الحكومة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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