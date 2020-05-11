بشير الحداد: مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا

2020/05/11 | 21:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد في حديث لوكالة صدى الاعلام , اليوم الاثنين , إن مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا، وفتح المطارات والحركة بين المحافظات لكي يستطيع نواب المحافظات الوصول الى بغداد، مبينا أن رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب

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