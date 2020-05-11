مصدر امني لـ”العهد نيوز”: داعش الارهابي يختطف مدنيا شمال شرقي ديالى

2020/05/11 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اختطفت عناصر داعش الارهابية، اليوم الاثنين، مدنيا في ناحية جبارة شمال شرقي ديالى وذكر مصدر امني لـ ” للعهد نيوز ” ان عدد من عناصر داعش يستقلون دراجات نارية اختطفوا مدنيا في ناحية جبارة التابعة لقضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى.واشار الى ان ،هذه هي ثاني حادثة خلال 24 ساعة بخانقين […]

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