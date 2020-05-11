عمليات بغداد: إصابة ضابط وخمسة من المراتب بقنابل “المولوتوف” في التحرير وعلى المتظاهرين كشف المجاميع “المثيرة للعنف”

2020/05/11 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، المتظاهرين للتعاون لمنع مجاميع “مثيرة للعنف” من ممارسة أفعال تستوجب الرد.وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تؤدي فيه قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر في ساحه التحرير ببغداد وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد […]

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