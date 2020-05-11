فرنسا تسجل قفزة حادة في وفيات كورونا

2020/05/11 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، حيث تم رصد 263 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 70 وفاة في إحصائية الأحد.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 263 حالة وبلغت 26643، بينهم 16820 توفوا […]

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