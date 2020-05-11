الكرة الإيطالية تتلقى الضوء الأخضر للبدء بالتدريبات الجماعية

2020/05/11 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت الحكومة الإيطالية ، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر للأندية لبدء التدريبات الجماعية في 18 آيار الحالي .

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