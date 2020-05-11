عضو بالقانونية النيابية يطالب الكاظمي بإعادة النظر بكل المناصب العليا

2020/05/11 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الإثنين 11 ايار 2020، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعادة النظر بكل المناصب العليا، والتعيينات الأخيرة.

وقال العقابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف انهاء المناصب بالوكالة، وتغيير مدراء المناصب، ممن أمضوا 10 سنوات فاكثر، ملف معقد، كنا نتمنى معالجته خلال هذه الدورة النيابية"، مبينا ان "الملف أُدير من قبل القوى السياسية المتنفذة والحكومة المستقيلة بشكل سلبي، لا نظير له في تاريخ الحكومة العراقية".

وأوضح: "بيعت المناصب، بشكل صريح، جهارا، اُلتِف على موضوع المستقلين والكفاءات، وأوتى بشخصيات ضعيفة غير مؤهلة، وّضِعَت وتسنمت المناصب".

ورأى أن "ملف الوكلاء، والمدراء العامين، والهيئات، يجب ان يدار بحس وطني عالٍ جدا، ومسؤولية الكاظمي معالجة الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها حكومة عبد المهدي والمخالفات القانونية والانتهاكات، وإعادة النظر بكل المناصب العليا في الدولة العراقية والتعيينات الاخيرة".

وصوت مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، خلفا للمستقيل، عادل عبد المهدي.

وصوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- على 15 وزيراـ من أصل 22- فيما لم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان.

بغداد اليوم-أربيل

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاثنين (11 ايار 2020)، على النائب عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، الذي اتهم الحزب الديمقراطي، بالسعي لعزل العراق، عبر حقيبة وزارة الخارجية التي رشح لها فؤاد حسين.

وقال باجلا

بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الاثنين 11 ايار 2020، على تصريحات نيابية طالبت بوضع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي واعضاء بحكومته، تحت الاقامة الجبرية للتحقيق معهم في مجموعة اتهامات وجهت ضدهم.

وقال عباس ا

بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، إنه تلقى تهديدا، من محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس روحاني في 6 مايو، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة.

وأضاف رحماني في رسالته إلى الرئيس حسن روحا

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