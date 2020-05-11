عمليات بغداد تعلن اصابة ضابط و 5 مراتب بمقذوفات عبر

2020/05/11 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اصابة ضابط و 5 مراتب بمقذوفات عبر "منجنيق" قرب ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي تؤدي فيه قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر في ساحه التحرير ببغداد وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في ساحة التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف، نلاحظ ولليوم الثاني على التوالي استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف والقيام برميها بواسطة (المنجنيق) وبكميات كبيرة".

وأضاف البيان، أن من بين المقذوفات ايضا "رمانتين يدويتين، بالإضافة إلى رمي الحجارة، في جسر الجمهورية ما أدى إلى اصابة ضابط وخمسة من المراتب بشظايا وجروح مختلفة وهذا الامر يعد مخالفاً للقانون".

ودعت قيادة العمليات، المتظاهرين السلميين إلى "التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون"، داعية بذات الوقت "عمليات الى الانتباه إلى ذلك" وفقاً لنص البيان.

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