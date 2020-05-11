العميد يحيى رسول يدلي بأول تعليق بعد تكليفه بمهام الناطق باسم القائد العام

2020/05/11 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أدلى العميد يحيى رسول عبدالله، الإثنين (11 أيار 2020)"، بأول تعليق بعد تكليفه بمهام الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقال رسول تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اصدر امراً ديوانياً بتكليفي بمهام الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة".

واضاف :"أعتز بهذا التكليف وسأقدم كل ما بوسعي لخدمة بلدي وشعبي العزيز".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين (11 آيار 2020)، امرا ديوانيا بتكليف العميد يحيى رسول ناطقا باسمه.

ونص الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء، إن الاخير "قرر اعفاء عبد الكريم خلف من منصبه ناطقا باسم القائد العام للقوات المسلحة وتكليف العميد يحيى رسول بدلا عنه".

بغداد اليوم _ بغداد

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