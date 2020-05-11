بيانٌ خماسي: تحركاتُ تركيا في ليبيا تثيرُ القلق وتسبب أزمة إقليمية

2020/05/11 | 21:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدَ وزراء خارجية #مصر و #اليونان و #قبرص و #فرنسا و #الإمارات، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة التحركات التركية في #ليبيا، وأصدروا بياناً بخصوص أخر التطورات في شرق البحر المتوسط.وبحسب موقع (العربية الحدث)، نددَ الوزراء…

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