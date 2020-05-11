الكاظمي: لا مفر من صندوق النقد الدولي! - ناجح العبيدي

2020/05/11 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناجح_العبيدي بدت أسواق النفط العالمية وكأنها ترسل إشارة إيجابية إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد.



بالتزامن مع موافقة البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار/مايو الجاري عاد سعر مزيج برنت للنفط الخام للارتفاع ليلامس حاجز الثلاثين دولارا للبرميل محققا قفزة كبيرة.



غير أن رجل المخابرات يعرف جيدا أن هذا التعافي من مستويات هي الأدنى منذ 18 عاما ليس سوى نقطة ماء فوق صفيح ساخن.



عندما برز أسم الكاظ ......





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