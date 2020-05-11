عودة التأميم تكتيك أم استراتيجية - الهيموت عبدالسلام

2020/05/11 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام إنه لمن حسنات وبركات ومن نعم جائحة كورونا التي لا تحصى ولاتعد أن الغرب الرأسمالي يناقش هذه الأيام ضرورةَ تأميم العديد من القطاعات الاجتماعية والاستراتيجية ، التأميم هو أحد ركائز النظام الاشتراكي الذي يعتمد تأميم وسائل الإنتاج في إطار تغيير نمط الإنتاج الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلى نمط إنتاج قائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وقطاعاته الحيوية التي تخدم المجتمع كل المج ......





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