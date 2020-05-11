إيطاليا تسجل أدنى إصابات يومية بفيروس كورونا

2020/05/11 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة الايطالية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية منذ 4 أذار الماضي.وبحسب جدول إحصاءات الوزارة، تم تسجيل 744 حالة إيجابية جديدة، رفعت الإجمالي، شاملا الوفيات والمتعافين والحالات النشطة، إلى 219 ألفاً و814.فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفاً و739، ما يمثل زيادة بـ179 وفاة عن الأمس، وبلغ إجمالي المتعافين 106 آلاف و587، بزيادة 1401 شخص.جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا ، ولذا، فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، منذ 10 آذار الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر.وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن، بوقت سابق، عن خطط لتخفيف إغلاق البلاد اعتبارا من 4 أيار، قائلا إنه سيسمح للإيطاليين بزيارة الأقارب في نطاق منطقة إقامتهم، بينما لن يسمح بأي تحركات أخرى إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة.وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال كونتي إن حكومته تخطط في 18 أيار، لإعادة فتح تجارة التجزئة تلك المتعلقة بنشاطات التصنيع.كما أعلن فتح الحدائق العامة والمتنزهات والسماح بممارسة الرياضات خارج المنزل اعتبارا من 4 ايار ولكن مع الاحترام المطلق لقواعد التباعد الاجتماعي ومع عدد محدود فقط من الدخول".وتوفي أكثر من 280 ألف وأصيب أكثر من 4 ملايين بالفيروس حول العالم، بحسب الإحصاءات العالمية.

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