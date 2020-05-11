تعرف على أحدث منافس صيني لهواتف سامسونغ

2020/05/11 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أزاحت شركة Vivo الصينية الستار عن هاتف جديد طورته ليكون أقوى منافس لهواتف الفئة A الشهيرة من سامسونغ.ورغم سعره الذي لا يتجاوز 200 دولار حصل هاتف Vivo Y30 الجديد على العديد من الميزات المنافسة، وجاء بهياكل أنيقة مقاومة للماء والغبار بلونين أساسيين هما Dazzlе Blue وMоonstone White.وحصل هذا الجهاز على شاشة […]

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