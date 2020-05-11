الحشد الشعبي يطيح بـ15 داعشياً في نينوى

2020/05/11 | 22:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، الاثنين، الاطاحة بـ15 عنصرا من عناصر "داعش" في عملية نوعية بنينوى....

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