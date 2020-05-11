خاص لـ”العهد نيوز”.. برلمان الاقليم يرفع الحصانة عن نائب كشف ملفات فساد ضد الحكومة

2020/05/11 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – اربيل اعلن عضو مجلس قيادة الجماعة الإسلامية في كردستان العراق كمال حمزة، اليوم الاثنين، بان برلمان الاقليم رفع الحصانة عن عضو كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر بعد كشف الاخير ملفات فساد تتعلق بحكومة الاقليم.وقال كمال حمزة في حديث لـ”العهد نيوز” , بان اعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم قاموا […]

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