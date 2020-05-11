2020/05/11 | 22:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة النيابية يوم الاثنين أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في العراق خلال الاسابيع الاخيرة، داعية المواطنين الى الالتزام باجراءات خلية الازمة ووزارة الصحة.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "السببت الرئيسي في تزايد إصابات كورونا هو عدم خضوع الوافدين من الدول الاخرى للحجر المنزلي لكشف أي اصابات محتملة الى جانب التعمد في اخفاء الاعراض والدلائل الخاصة بفيروس كورونا ما تسبب بزيادة معدلات الاصابة خاصة محافظات الجنوب".

وأشارت إلى "وجود مخاطر بتفاقم وتزايد الاصابات لعدم الالتزام بإجراءات الحظر وخطط الوقاية من كورونا في مناطق عدة من البلاد".

وأضافت الموسوي أن "إعادة المقيمين في الخارج أمر اضطراري قامت به الحكومة بسبب الاوضاع المالية المتدهورة للكثير من الجاليات العراقية في الخارج، وما شهدته الدول التي يقيمون فيها من إصابات ووفيات كبيرة".

وبينت أن "الكثير من الوافدين العائدين مصابين بكورونا دون علمهم بسبب عدم ثبوت ظهور المرض الا بعد مرور أسبوعين من الاصابة".

وأردفت، "لا يمكن التنبوء بمدة زمنية لازمة وباء كورونا في العراق وفي عموم العالم ولا سلاح لمواجهته الا الالتزام بالحظر الذي حقق نتائج ايجابية في العراق"، مبينة ان "تمديد او تخفيف الحظر الصحي في العراق مرهون بالموقف الوبائي وتقييمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة الاتحادية".

وكانت الإصابات قد تراجعت على نحو ملحوظ قبل نحو أسبوعين إلى ما دون 50 حالة يومياً لتعاود الارتفاع في الأسبوع الأخير، وهو ما أثار مخاوف من موجة ثانية من العدوى في البلاد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 110 والإصابات 2818.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوافدون وعدم الالتزام وراء إصابات كورونا المتزايدة في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوافدون وعدم الالتزام وراء إصابات كورونا المتزايدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).