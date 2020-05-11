2020/05/11 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مفوضية حقوق الانسان في ديالى يوم الاثنين من تزايد حوادث الغرق في موسم الصيف بسبب عدم وجود المسابح في المحافظة، كاشفة تسجيل نحو 30 حادثة غرق سنوياً.

وقال مدير مكتب المفوضية في ديالى صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز إن "خلو ديالى من مسابح نموذجية وبمستوى حاجة المحافظة دفع الشباب والصبية الى السباحة في نهر ديالى والانهر والجداول الاخرى لممارسة هواياتهم الرياضية".

وأضاف أن "هذا الأمر يتسبب بغرق 20 الى 30 شخصاً في المحافظة سنويا، اغلبها في نهر ديالى الذي بات يعرف بنهر الموت لكثرة حوادث الغرق التي وقعت فيه".

وبين المجمعي ان "ديالى تحوي مسبحين فقط في بعقوبة وأطرافها، وتكاليف دخولهما عالية لاغلب مواطني المحافظة ما دفعهم لمممارسة هواياتهم في الانهر والجداول"، معتبرا منع السباحة في الانهر والجداول لا يمكن تنفيذه بسبب انعدام المسابح البديلة.

ودعا الى "حملات توعية وتثقيف من قبل المنظمات والجهات المختصة لارشاد وتوعية الشباب عن مخاطر الغرق وضرورة فرض رقابة ابوية وعائلية على الابناء لحمايتهم من حوادث غرق مميتة في الانهر والجداول".

وطالب المجمعي الشباب والرياضة بـ"انشاء مشاريع مسابح في عموم الوحدات الادارية في ديالى لحماية الشباب من خطر الموت المحدق سنويا وزيادة مفارز الشرطة النهرية في المحافظة لمواجهة حوادث الغرق".

وتشهد ديالى عشرات حوادث الغرق سنويا في عموم مناطقها وخاصة القرى والارياف الزراعية.

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