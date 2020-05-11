المباشرة بصيانة مجسر حيوي جنوبي بغداد

2020/05/11 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاثنين، مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع بصيانة مجسر المشاة الذي يربط حي الاعلام بحي السيدية عبر الطريق السريع صلاح الدين.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الجسر يعتبر من المجسرات المهمة والحيوية كما وسيخفف الزحام والحوادث المرورية الناتجة عن عبور المشاة عبر الطريق المذكور”.وأضاف أن “اعمال الصيانة تتضمن […]

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