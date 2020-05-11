الكاظمي ينجز البروفة الاولى،،كيف ومتى سيرضى المتظاهرون بعد “ليلة المولوتوف” على الجمهورية ؟

2020/05/11 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: لم تمر اكثر من 72 ساعة على جلوس مصطفى الكاظمي على مقعد الموظف التنفيذي الاول في العراق قبل ان يصدر أول قرار باعتقال مطلقي النار على المتظاهرين في محافظة البصرة، والتي أوقعت المصادمات فيها قتيل وستة جرحى على الاقل.في بغداد، ليلة طويلة على جسر الجمهورية ودامية في مصادمات في بين […]

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