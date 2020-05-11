خلل يضرب سعات الانترنت في العراق.. ”ايرثلينك“ توضح

2020/05/11 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شركة ”ايرثلينك“ الخاصة بتزويد خدمة الانترنت في العراق٫ مساء الاثنين، عن انقطاع قالت انه مفاجئ في الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان ورد لشفق نيوز ”نود ان نعلمكم انه قد تعرضت السعات الدولية القادمة من المنفذ الحدودي الشرقي لانقطاع مفاجئ وسبب هذا الانقطاع هو خلل في المنظومة الدولية الناقلة حيث يعد هذا المنفذ احد المصادر الرئيسية للانترنت في العراق“.

واضافت ”تقوم فرقنا الفنية الان بالعمل على تعويض جميع السعات المفقودة لاستعادة الخدمة الى وضعها الطبيعي في الساعات القليلة القادمة“.

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