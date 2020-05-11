ترامب .. يهنئ رئيس الوزراء الكاظمي ويبدي استعداده لتقديم المساعدات الاقتصادية للعراق

2020/05/11 | 22:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق وتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الرئيس الأمريكي لتهنئته بمناسبة تشكيل الحكومة، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي.

وذكر ...

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