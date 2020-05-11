الاتصالات تعلن استكمال التقرير الفني لإحتواء كورونا

2020/05/11 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، استكمال التقرير الفني للأنشطة التي قدمتها لإحتواء ازمة فيروس كورونا.

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