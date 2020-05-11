2020/05/11 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكرت الدائرة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كركوك تعلن شفاء 9 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ كركوك
أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، تماثل 9 اشخاص للشفاء من كورونا.
وذكرت الدائرة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كركوك تعلن شفاء 9 اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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