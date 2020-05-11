كركوك تعلن شفاء 9 اصابات بكورونا

2020/05/11 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، تماثل 9 اشخاص للشفاء من كورونا.

وذكرت الدائرة في ...





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