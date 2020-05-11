انطلاق حملة لمكافحة 40 ألف دونم من بساتين النخيل ضد حشرة الدوباس في كربلاء

2020/05/11 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلنت مديرية زراعة كربلاء عن انطلاق حملة لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب اشجار النخيل.وقال مدير اعلام الدائرة باهر غالي لـ /المعلومة/، ان “حملة واسعة انطلقت في جميع بساتين كربلاء لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل بهدف تقليل أضرارها السلبية حيث استخدمت في الحملة الهولدرات وعملية الحقن”.وأضاف غالي أن “الحملة […]

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