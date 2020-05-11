2020/05/11 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي هل تخافنا الحكومة ؟أم هل نخاف نحن من الحكومة ؟ عندما يخاف الناس من الحكومة، فعندها يوجد الطغيان، الحكومة هي خادمنا وليس سيدنا! - توماس جفرسونالسيد بسمان، شاعر وكاتب يجيبنا عن مجمل أسئلتنا في أدناه: 1.هل تعتقدون أن هذه الحكومة،ستبتعد عن تسييس الأزمات؟ 2.هل تتأملون بأن تكون إصلاحاتهم حقيقية،متحديين المصالح السياسية والإقتصادية المتنافسة على حساب مصلحة الشعب وبناء الوطن، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة مابعد الغياب الطوعي، وتسييس الأزمات .. حوارنا مع عدد من الناشطين التويتريين في -بؤرة ضوء- - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة مابعد الغياب الطوعي، وتسييس الأزمات .. حوارنا مع عدد من الناشطين التويتريين في -بؤرة ضوء- - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).