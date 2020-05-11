“القطرية للطيران” تقدم هدية مجانية للملاكات الطبية حول العالم

2020/05/11 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، عن تقديم 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن هم في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا، في مبادرة لتقدير جهودهم.وذكّرت وسائل إعلام قطرية، بأن “الناقلة الوطنية لدولة قطر حرصت خلال الأشهر الماضية على المحافظة على استمرارية عملياتها على مدار الساعة وفي […]

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