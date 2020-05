بيانات تكشف زيف الأعداد المعلنة لوفيات كورونا في روسيا 

2020/05/11 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت طبيبة مصرية إصابتها بفيروس كورونا مصادفة، حيث كانت تعالج المصابين بالفيروس في مستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر في القاهرة، وأحد أهم المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي تبينت إصابة عشرات من العاملين فيه بكوفيد-19. كانت الطبيبة، التي رفضت ذكر اسمها لـ"موقع الحرة"، تقوم بأخذ عينات من بعض الأطباء والعاملين في المستشفى بعد اكتشاف بعض الإصابات.

وأرادت الطبيبة أن تجري الاختبار لنفسها، نظرا لمعاينتها المرضى، لكن إدارة المستشفى والمسؤولين في مصر يشددون على عدم إجراء الاختبار لمن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

مستشفى الزهراء الجامعى _ طب بنات الازهر 😴

50 مسحة ظهر منهم 35 مصاب 😕

واهى مستشفى متكامله من اهم 5 مستشفيات فى القاهرة اتقفلت قدام كل المرضى 👌

#ربنا_يشفى_الجميعPosted by AhMed Sàlàh ElgaMal on Sunday, May 10, 2020وبعد أن قامت بأخذ العينات لكل المرضى، تبقت واحدة، فأخذت مسحة لنفسها لتطمئن وأرسلتها مع بقية العينات لإجراء الاختبار عليها، فكانت المفاجأة أنها أيضا مصابة من دون ظهور أعراض عليها.

وأعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات، إصابة عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، الدكتورة نيرة مفتاح بفيروس كورونا بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وكشف الدكتور أحمد صفوت، عضو نقابة أطباء مصر، عن إيجابية 35 عينة من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، من أصل 50 مسحه بمستشفى الزهراء الجامعي، منهم 18 طبيبا وثلاثة من إداريي الكلية.

وقال صفوت، حسبما نقلت عنه صحف محلية، إن "هذا يعد كارثة بكل ما تحمله الكلمة، مشيرا إلى أن عدم فحص القطاع الطبي بصورة أكثر ستوصلنا إلى كارثة".

وقالت الدكتورة منى مينا، نقيبة أطباء مصر السابقة، إن الوصول "لعمل المسحة والتحليل المشخص لكورونا (تحليل PCR) وإيجاد مكان للحجز في مستشفى عزل، أصبح شيئا صعبا وعزيز المنال، نجري بخصوصه العديد من الاتصالات والمساعي، وللأسف أحيانا لا ننجح".

وطالبت مينا بفتح المستشفيات المجهزة للعزل، "لا تتركوا المرضى بعد المسحات للموت في بيوتهم".





أصبح الوصول لعمل المسحة و التحليل المشخص لكورونا (تحليل PCR) و إيجاد مكان للحجز في مستشفى عزل ..



شئ صعب و عزيزالمنال ...Posted by Mona Moen Mina on Sunday, May 10, 2020وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في مستشفى الزهراء الجامعي فقط نحو 50 حالة، على الأقل حتى الآن، بحسب الطبيب نور الشامي وهو أحد المصابين بالفيروس أيضا.

دعواتكم لزملائي في مستشفى الزهراء، أكثر من ٢٥ حالة كورونا، اللهُمَّ سَلّم سلّم!

اللهُمَّ عافهم واصرف عنهم بلاءك فإنهم...Posted by ‎نور الشامي‎ on Saturday, May 9, 2020وطالبت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، مصر، بإجراء فحوص أكثر، لاكتشاف الأشخاص المصابين بالفيروس واحتواء الوباء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، إن هناك نمطا تصاعديا في عدد الفحوصات التي تجرى في مصر، "لكننا نطالب بوجود منهجية علمية موحدة تؤدي إلى كشف الإصابات بصورة أكبر وزيادة عدد الفحوصات على مستوى الجمهورية على الرغم من النسق التصاعدي في عدد الإصابات، إلا أننا مازلنا نؤكد على تلك المنهجية لاكتشاف المزيد من الإصابات حتى نحاصر المرض".

وتعاني مصر من تدني مرافق الرعاية الصحية الأولية، بحسب البنك الدولي.

وكانت إحدى الطبيبات بالمستشفى اللاتي تم اكتشاف إصابتهن بالفيروس الأحد، وتدعى إيمان علي، قد كشفت أنها بالرغم من كونها طبيبة بالمستشفى، لكن لم يًسمح بدخولها المستشفى بغرض العزل، إلا بعد ثماني ساعات من الإلحاح.

دكتورة ايمان من عيلتنا..



اتصابت وهى بتعالج الناس ..



عملت اختبار لنفسها واكتشفت انها ايجابي ..



عزلت نفسها وطلبت عربية...Posted by Ahmed Samir on Sunday, May 10, 2020وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر أن مستشفى الزهراء سيتم إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين بعد ظهور إصابات بها، من أجل التعقيم، وأنه سيتم تحويل الحالات المصابة الموجودة بالعزل إلى مستشفيات سيد جلال والحسين الجامعي والتابعين أيضا لجامعة الأزهر.

وأوضح أن إصابة الطاقم الطبي جاءت نتيجة مخالطتهم لأحد العاملين بمطبخ المستشفى، والذي انتقل إليه المرض من زوجته التي تعمل موظفة بالمبنى الإداري وأصيبت بالعدوى من خارج المستشفى.

وأغلقت مصر عدة مستشفيات بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا فيها، مثل معهد الأورام.

وخلال اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في 4 مايو الجاري، حذر رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي من تزايد عدد الإصابات في مصر، وقال إن "المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب".

وكان عدد الإصابات في مصر عندما حذر السبكي هو 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، لكن الأعداد وصلت الاثنين إلى 9746 إصابة و533 وفاة، أي نحو مئة وفاة جديدة في أسبوع واحد.

وأبلغت مصر عن أول إصابة بالفيروس في 14 فبراير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيانات تكشف زيف الأعداد المعلنة لوفيات كورونا في روسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيانات تكشف زيف الأعداد المعلنة لوفيات كورونا في روسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).