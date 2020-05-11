الشبكي يعلن لـ”العهد نيوز” القبض على 15 ارهابيا في الموصل ضمن عملية “رمضان مبارك”

2020/05/11 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضاف بان “هذه العملية الاستباقية رسالة الى ابناء نينوى بان قوات الحشد الشعبي عيونا ساهرة لهم في توفير الامان للمدينة والقاء القبض على جميع الارهابيين الذين انضموا لداعش الارهابي والذين يحاولون زعزة الامن والاستقرار في الموصل”.

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