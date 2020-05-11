2020/05/11 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد استطلاع للرأي ان وباء كورونا الذي اجتاح العالم، الكثير من الظروف الحياتية للبشر، وأثّر على طباعهم وعاداتهم، وأثّر عليهم بالسلب والإيجاب.في العراق ينطبق ذات الحال في تلك التغيرات، إذ بيّن استطلاع للرأي، أجراه “معهد صحافة الحرب والسلام في العراق”، الكثير من تلك التغيرات.(59٪) من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إن حبهم لشريك حياتهم سواء كان الزوج أو الزوجة قد ازداد خلال فترة الحجر المنزلي، وحظر التجول.وأظهر الاستطلاع ارتفاع الإقبال على المنتجات المحلية العراقية خلال هذه الفترة، فيما قال (15 ٪) إن حياتهم الأسرية تعرضت لمشاكل قوية خلال الحظر.كما أن (75 ٪) التزموا بإجراءات حظر التجول، لكن (67 ٪) ما يزالون يتبعون عادات التحية مثل “المصافحة والتقبيل” مع الأصدقاء والأقارب.وفقاً للاستطلاع، فإن (65 ٪) لا يثقون بالأرقام الحكومية بشأن “كورونا”، لكن (74 ٪) يؤيدون إجراءات الحكومة للحد من انتشار الفيروس.السلبي أن (52 ٪) فقدوا وظائفهم بسبب تفشي “كورونا”، بينما قال (73 ٪) من المشاركين إن وضعهم الاقتصادي قد تأثر سلباً بسبب الوباء، حسب الاستطلاع.فيما يخص “التعليم الإلكتروني” فإن (87 ٪) من المشاركين قالوا إنه غير فعّال، فيما قال (40 ٪) إن وزنهم ازداد بسبب المكوث في المنزل.في الأخير، يعتقد (38 ٪) من المشاركين في الاستطلاع أن “كورونا” مسألة مفبركة سياسيا، لكن (68 ٪) لا يقبلون بحجر المصابين في أماكن قريبة منهم.وبلغ العدد الكلي لإصابات “كورونا” في البلاد /2767/ إصابة، كان مجموع الوفيات منها /109/ حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء /1726/ حالة.

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