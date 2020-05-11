" ايرثلنك " تعتذر للمشتركين على ضعف الانترنت وتكشف السبب

2020/05/11 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اوضحت شركة ايرثلينك الخاصة بتزويد خدمة الانترنت في العراق، سبب انقطاع الخدمة مساء اليوم الاثنين.وذكرت الشركة في بيان، نود ان" نعلمكم انه قد تعرضت السعات الدولية القادمة من المنفذ الحدودي الشرقي لانقطاع مفاجئ وسبب هذا الانقطاع هو خلل في المنظومة الدولية الناقلة حيث يعد هذا المنفذ احد المصادر الرئيسية للانترنت في العراق".واضافت الشركة" تقوم فرقنا الفنية الان بالعمل على تعويض جميع السعات المفقودة لاستعادة الخدمة الى وضعها الطبيعي في الساعات القليلة القادمة".وشهدت مدن العراق مساء اليوم الاثنين الى انقطاع مفاجئ في خدمة الانترنيت ما أثار غضب الشارع العراقي جراء ضعف الخدمة وتكرار حالة الانقطاع في عموم المحافظات.

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