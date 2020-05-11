2020/05/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منهج النقد الأدبي – انوار عبد الكاظم الربيعي النقد الأدبي يوجد في بيئة يعيش بها النقاد تلك البيئة بالتأكيد تختلف من عصر لعصر ..وهناك تنوع سيسيولجى يؤكد على أن لكل مجتمع أحواله وأموره الخاصة به في تأصيل أي جنس أدبي حديث دائمًا ما نجتر فنونًا من الأدب القديم لنثبت بها حضور تلك الأجناس في أدبنا..وفي […]

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