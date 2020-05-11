2020/05/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غياب الخطط الحكومية البطالة المقنّعة تستنزف الإقتصاد العراقي – حسين الاسدي تفاقمت مشكلة البطالة في العراق خلال السنوات الاخيرة بسبب غياب الخطط الحكومية التي تهدف الى توفير فرص عمل للعاطلين من خـــــــــلال تفعيل القطاع الخاص، كما يتخرج ســــــــنوياً من الجامعات الاف الطــــــلاب دون ان يجدوا وظائف لهم مما يجعل نسبة البطالة بارتــــــفاع مستمر وسط غياب […]

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