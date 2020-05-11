العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – زهير إسماعيل شهد جبارة


العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – زهير إسماعيل شهد جبارة
2020/05/11 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – كتبت في  جريدة (الزمان) مقالة تحت عنوان (اتفاق الاخوة الأعداء على اسقاط العبادي ) حيث اجتمعت كافة القوى التي حكمت العراق بعد الاحتلال مهما كانت هويتها لأسقاط العبادي وخلاصة التحليل والذي ايده المهتمون بتطوير العراق .

أرى من الضروري عرضه على مقامكم عسى ان تجدون فرصة للاطلاع عليه .

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – زهير إسماعيل شهد جبارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – زهير إسماعيل شهد جبارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links