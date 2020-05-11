العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – زهير إسماعيل شهد جبارة

2020/05/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي والكاظمي والإخوة الأعداء – كتبت في جريدة (الزمان) مقالة تحت عنوان (اتفاق الاخوة الأعداء على اسقاط العبادي ) حيث اجتمعت كافة القوى التي حكمت العراق بعد الاحتلال مهما كانت هويتها لأسقاط العبادي وخلاصة التحليل والذي ايده المهتمون بتطوير العراق .أرى من الضروري عرضه على مقامكم عسى ان تجدون فرصة للاطلاع عليه .[…]

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