وزير الصحة: سنتجه لخيار الحجر المناطقي ببغداد لمناطق موبوءة ووفرنا 500 الف فحص

2020/05/11 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

علق عضو خلية الازمة النيابية، فالح الزيادي، الإثنين (11 أيار 2020)، على تسجيل العاصمة بغداد اليوم 50 اصابة بفيروس كورونا وفقاً لما كشفه بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة العراقية في وقت تسجل فيه العاصمة ارتفاعاً مضطرداً بعدد الاصابات

بغداد اليوم-بغداد

أعادت مساجد كردستان، الإثنين، فتح أبوابها للمصلين، بعد شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الإقليم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور، توثق صلاة التراويح في أحد مساجد محافظة السليمانية، بعد افتتاحها بشكل رسمي.

وكانت سلطات إقل

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاثنين (11 آيار 2020)، عن سببين قال انهما من رفعا عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة فيها، فيما أشار الى ان هناك ممارسة خاطئة تجعل جميع أنواع الحظر بما في

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