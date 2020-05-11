رئيس تطبيعية الكرة: ابواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع

2020/05/11 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مع رابطة اللاعبين الدوليين التي يترأسها النجم الدولي السابق يونس محمود وحضر الاجتماع الامين العام للتطبيعية المهندس محمد فرحان .

وقال رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن :" أجتماع اليوم كان مثمراً وايجابياً، تم من خلاله مناقشة الكثير من الأمور أهمها القضايا التي كانت تشكل عائقاً في عمل ودور الرابطة في الفترة السابقة، وحظيت الآراء وسط تفهم كبير وملحوظ لاعضاء التطبيعية، الذين أبدوا استعدادهم التام للقيام باي خطوة تصب في مصلحة اللعبة تحت مظلة القانون" .





وأضاف بنيان ان:" أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع، لاسيما أن الرابطة تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الكروية، وان الهيأة ستسمتع وتستقبل جميع الطروحات والمقترحات، من اجل اغناء عملنا حالياً وعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة "، مبينا :" أن الاقتراب من الجميع والاستماع لهم لابد أن يكون منهجاً لتصويب الاخطاء".

من جانبه عبر رئيس رابطة اللاعبين الدوليين "يونس محمود" عن سعادته بما طرح في الاجتماع للوصول إلى صيغ مشتركة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق جميع اللاعبين .

وأكد محمود، ان:" أن رابطة اللاعبين لا يمكن لها ان تعمل وتؤدي دورها من دون أن تحظى بدعم الاتحاد الذي يعد الخيمة لكل ابناء اللعبة ، وإن الرابطة ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث البعض، بقدر ما لديها استحقاق وواجبات وافكار تستهدف المصلحة العامة".

بغداد اليوم _ متابعة

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